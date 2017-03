Détournement de marchandise au Babou à Saint-Maur : procès de la "fuite en avant" de l'ancien gérant

L’ancien gérant de la franchise installée sur la zone commerciale Cap Sud comparaissait au tribunal correctionnel de Châteauroux, mercredi 15 mars 2017, notamment pour abus de confiance.

L’homme de 38 ans s’est mis à pleurer cinq minutes après le début de son procès et a continué pendant quasiment trois heures, recroquevillé sur le banc des prévenus, jetant de temps en temps des regards à sa femme, prostrée dans le public. L’ancien directeur du magasin Babou à Saint-Maur comparaît au tribunal correctionnel de Châteauroux pour abus de confiance et abus de biens par un gérant à des fins personnelles.

Une « personnalité border-line »

L’image correspond au profil que dresse de lui son avocat, maître Philippe Talbot, un homme « anéanti », « très sensible », selon un rapport réalisé par une psychologue. Il raconte comment cet homme a été anéanti lors de la perte d’un enfant, quand il avait 27 ans, et comment il n’a pas supporté la naissance prématurée d’un autre. C’est à ce moment-là qu’il aurait commencé à détourner la marchandise du magasin.

Les conditions de travail étaient très difficiles. Il n’y avait pas de weekend, il n’y avait pas de vacances. Et on a un rapport de la psychologue qui dit qu’il a une personnalité qu’on appelle border line, qui faisait qu’il avait du mal à supporter les conditions dans lesquelles il travaillait, et que ça a pu - ça n’excuse pas tout bien évidemment - mais ça a pu l’amener à commettre ces faits. – Me Philippe Talbot, avocat de la défense

Selon l’avocat, son client « a peur de l’abandon, un sentiment de vide et d’ennui, des difficultés à supporter la frustration, un besoin excessif d’être aimé ». Ce serait d'ailleurs pour oublier ses ennuis et pour se faire aimer qu'il s’est mis à dépenser beaucoup d'argent, le sien d'abord, puis celui des autres. Pour 1.000 euros empruntés, il donnait quatre à cinq fois plus en marchandise. Avec l’argent de sa société, il s’est acheté un billard, avec celui qu’il empruntait, un jacuzzi et a fait faire de nouveaux maillots à l’équipe de football de Saint-Maur, floqués avec le logo de Babou.

J’avais beaucoup d’addictions. Je ne me sentais pas trop bien. Le détournement de marchandise m’apportait du bien. – L’ancien gérant du magasin Babou à Saint-Maur

Deux complices jugés en même temps

Parmi les multiples acteurs du détournement de marchandise, deux sont poursuivis par le parquet de Châteauroux, deux frères qui en ont principalement bénéficié, poursuivis pour recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance. L’un était présent au procès, l’autre n’a pas pu obtenir de passeport depuis quatre ans et est coincé au Maroc, selon leur avocat, Me Stéphane Sebag, a qui il a donné un pouvoir.

Le système n’est pas défini très clairement. Le plus souvent, c’était l’ancien gérant qui leur demandait de l’argent, et ils venaient chercher des produits en échange. Les choisissaient-ils ? Selon les écoutes, oui, mais pas selon les déclarations du frère ainé, présent dans la salle. En quelle quantité ? Entre 15.000 et 25.000 euros selon leurs différentes déclarations. Savaient-ils qu’il s’agissait de produits volés à Babou ? Rien n’est sûr. A qui les revendaient-ils ? Impossible de le savoir. A quel prix ? Moins cher, mais rien de précis. Si l’enquête a pu déterminer les culpabilités de chacun, elle n’a en revanche pas pu clarifier ces faits.

Les nombreuses disparitions de produits ont alerté le siège de Babou

Tous les trois étaient jugés pour des faits commis entre le 1er décembre 2009 et le 3 septembre 2013. Une période qu’ils contestent, affirmant que les faits ont eu lieu pendant seulement dix mois, entre 2012 et 2013.

Mais la plainte de la S.A.S. Babou porte bien sur une période de quasiment quatre années, pendant lesquelles la direction nationale du groupe a constaté que le taux de « démarque inconnue » se creusait. Ce taux, c’est le pourcentage du chiffre d’affaires correspondant au coût des produits qui n’étaient pas vendus mais qui disparaissaient, pour des raisons inconnues.

En 2013, le taux de démarque inconnue atteignait environ 41 % du chiffre d’affaires. L’équivalent d’1,3 million d’euros disparu un an selon les estimations de la société, rapportées par son avocat, Me Philippe Meilhac, qui dénonce une « fuite en avant », « un dernier va-tout » joué par le gérant avant que le siège ne porte plainte. L'homme dit n'avoir pas détourné plus d'un montant de 100.000 euros au total.

Chaque année, la société envoyait un agent pour faire l’inventaire du magasin, depuis la reprise par cet homme en 2008. Chaque année, le taux de la démarque grandissait, au point que le magasin de Saint-Maur était devenu la franchise la moins bien classée, parmi les 90 de la marque en France. En 2011, le siège a envoyé deux courriers à l’ancien gérant pour l’informer de la situation, en vain.

Je trouve que la direction française de Babou a été particulièrement patiente avec la direction du magasin. Il y a eu un certain nombre de rappel à l’ordre et au contraire il n’y a eu aucune amélioration puisque le gérant du magasin de Saint-Maur a multiplié et accéléré la fraude au sein du magasin. – Me Philippe Meilhac, avocat de la partie civile

En 2012, la S.A.S. Babou a porté plainte, au même moment, des personnes étaient arrêtées au volant d’une Porsche dans les environs de Châteauroux. Les jugeant louches, les gendarmes avaient enquêté sur elles et retrouvé chez la compagne de l’un des passagers des tas de produits provenant du magasin de Saint-Maur. C’en sont suivis trois mois d’écoutes téléphoniques entre juillet et septembre 2013, et un flagrant délit en septembre, mettant fin au système.

Trois ans de prison dont un avec sursis requis contre l’ancien gérant

Le procureur de la République de Châteauroux a requis trois ans de prison dont un avec sursis, deux ans de mise à l’épreuve, l’obligation de travailler et d’indemniser Babou à l’encontre de l’ancien gérant et de son premier complice, ajoutant à ce dernier une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans. Il a requis contre le deuxième complice trois ans de prison et un mandat d’arrêt.

« Ces réquisitions sont à la fois injustes et absolument infondées », s’est indigné l’avocat des deux complices, ne comprenant pas pourquoi les réquisitions à leur encontre étaient plus sévères que pour l’ancien gérant qui a tout orchestré. Des réquisitions « très sévères » selon l’avocat de cet homme. Mais des réquisitions « à la hauteur du dossier » selon l’avocat de la partie civile.

Le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux a été mis en délibéré au 5 avril 2017. Pour l’instant, dans cette affaire, l’ancien gérant a effectué trois mois de prison préventive. Les deux individus présents comparaissaient libres au tribunal.