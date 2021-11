Détournements à l'Apajh 37 : "c'est scandaleux de détourner de l'argent public destiné aux enfants handicapés"

L'Apajh s'exprime suite à l'affaire de détournements de fonds impliquant le mari de Catherine Münsch-Masset, première adjointe de Tours. Le président de l'association explique que personne n'a rien vu et qu'il faut désormais penser aux salariés et à la prise en charge des enfants handicapés.

La première adjointe à la ville de Tours chargée des Solidarités, Cathy Münsch-Masset, est poursuivie pour recel d'abus de confiance aggravé dans un dossier de détournement de fonds impliquant son mari. L'élue est soupçonnée d'avoir bénéficié de fonds détournés par son mari, dans le cadre de sa fonction de directeur de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés d'Indre-et-Loire, l'APAJH. Le dirigeant de l'association est accusé d'avoir détourné plus de 350.000 euros.

Je trouve scandaleux de détourner de l'argent public, dans une association qui vient en aide aux familles et aux enfants handicapés - Le président de l'Apajh 37, Jacques Biringer

Cette affaire suscite pas mal de remous au sein de l'association qui compte 120 salariés et vient en aide à plus de 900 enfants handicapés. "Je suis tombé de l'armoire" explique le président de l'APAJH 37 depuis 2009. Sidéré, le président explique qu'il "se sent trahi". "Je trouve scandaleux qu'un directeur de l'Apajh détourne de l'argent public qui est destiné aux enfants handicapés et aux familles".

Il faut penser aux salariés de l'association

Jacques Biringer a été convoqué à l'hôtel de police d'Orléans mardi, et placé en garde à vue pendant 24 heures. "Aucune charge n'a été retenue contre moi, ni contre d'autres salariés de l'association, à part le directeur général". Il explique que "personne n'a rien vu". La priorité pour le président de l'association est de faire en sorte que les salariés puissent continuer à travailler, et à être payés. "Il faut qu'on puisse maintenir un accompagnement de qualité pour les enfants" rajoute-t-il. L'Apajh a aussi porté plainte dans ce dossier pour protéger ses intérêts.