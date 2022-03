Détournements à l'Apajh 37 : prison ferme pour Guillaume Masset, du sursis simple pour Cathy Münsch-Masset

Le tribunal correctionnel de Tours s'en est tenu aux réquisitions du procureur de la République, lors du procès début février. Poursuivis à des degrés divers dans l'histoire des détournements de fonds publics à l'Apajh 37, Cathy Münsch-Masset et Guillaume Masset ont été condamnés par la justice, ce mardi 8 mars. Cathy Münsch-Masset, ancienne adjointe à Tours, est toujours conseillère régionale socialiste en Centre-Val de Loire.

Guillaume Masset convoqué en prison le 29 mars

Lui a été reconnu coupable d'avoir détourné plus de 350.000 euros au préjudice de l'association pour adultes et jeunes handicapés, lorsqu'il était directeur, grâce à un système de fausses factures. Il écope de trois ans de prison dont 18 mois ferme, sans aménagement possible. La peine est assortie d'un mandat de dépôt à effet différé et à exécution provisoire. Il est convoqué à la maison d'arrêt de Tours, le 29 mars à 10h.

Guillaume Masset a aussi interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant une durée de cinq ans et de gérer une association ou une société commerciale à titre définitif.

La maison du couple confisquée

Quant à Cathy Münsch-Masset, jugée pour "recel d'abus de confiance aggravé", elle écope de 18 mois de prison avec sursis, plus une peine d'inéligibilité de cinq ans. La présidente du tribunal estime qu'elle ne "pouvait pas nier" les différentes sommes qui ont transité sur le compte-joint du couple entre mai 2018 et novembre 2020. Elle a également été tancée sur "sa prétendue naïveté" et "sa mauvaise foi caractérisée".

Le tribunal correctionnel de Tours a enfin décidé de confisquer la maison du couple d'une valeur de 433.000 euros, ce qui permettra de rembourser la totalité des sommes détournées à l'Apajh 37, pour le préjudice que l'association a subi.