Détournements de fonds publics à l'Apajh 37 : Cathy Münsch-Masset relaxée en appel

Condamnée en première instance à 18 mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour recel d'abus de confiance aggravé dans l'affaire des détournements de fonds publics au préjudice de l'Apajh 37, Cathy Münsch-Masset a été relaxée lors du procès en appel. La Cour d'appel d'Orléans a rendu son délibéré ce mardi 15 novembre. Le parquet avait pourtant requis une peine plus lourde qu'en première instance.

"Compte-tenu de la personnalité hautement manipulatrice de Guillaume Masset, Cathy Münsch-Masset a pu être réellement trompée"

Dans son argumentaire, la Cour d'appel estime que compte-tenu "de la personnalité hautement manipulatrice de Guillaume Masset", qu'il exerçait "une certaine emprise sur son épouse" et qu'il avait "la main-mise sur le budget commun", Cathy Münsch-Masset a pu "être réellement trompée sur l'endettement du couple et sur la façon dont il a été résolu". Le parquet et les parties civiles ont cinq jours pour se pourvoir en cassation.

Quant à Guillaume Masset, condamné à trois ans de prison dont 18 mois ferme en première instance, il n'avait pas fait appel du jugement.