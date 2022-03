Détournements de fonds publics à l'Apajh 37 : le délibéré attendu ce mardi

Le tribunal correctionnel de Tours doit statuer ce mardi 8 mars sur le sort de Guillaume Masset et de Cathy Münsch-Masset, dans l'histoire de détournements de fonds publics à l'Apajh 37. Lors du procès, le mois dernier, le parquet avait requis de la prison ferme pour lui, du sursis simple pour elle.

Ce mardi 8 mars, un mois jour pour jour après le procès,la justice rend son délibéré dans l'affaire des détournements de fonds publics, au préjudice de l'Apajh 37, l'association qui vient en aide aux personnes handicapées. Guillaume Masset, l'ex-directeur de la structure, est accusé d'avoir détourné 350.000 euros entre mai 2018 et novembre 2020. Sa femme, Cathy Müncsch-Masset, ex-première adjointe à la ville de Tours, est soupçonnée d'avoir profité de cet argent en toute connaissance de cause, car une partie de cette somme s'est retrouvée sur le compte-joint du couple.

Que risquent-ils ?

Lors de l'audience, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de Cathy Münsch-Masset, plus une peine d'inéligibilité, sans en préciser la durée, et trois de prison dont un et demi ferme à l'encontre de Guillaume Masset, assorti d'un mandat de dépôt. C'est à-dire que si la justice suit ces réquisitions à la lettre, il peut être emmené en cellule juste après le délibéré.

Carbien qu'il ait tout reconnu de A et Z, en s'attachant à dédouaner sa femme, le procureur ne s'est pas vraiment laissé attendrir par son histoire. Celle d'un homme marqué par le décès d'un de ses enfants, débordé par les dettes liées à la faillite de son entreprise de BTP en 2016 et qui s'est enfermé dans le mensonge pour justifier de subites rentrées d'argent à sa femme. "La situation qui découlait de la liquidation judiciaire aurait pu être réglée dès le mois de juin 2018 avec les premiers faux chèques, lui avait notamment fait remarquer le procureur, lors du procès. Ce qui est inacceptable, c'est la poursuite des faits bien après. Ce système a servi à assurer votre train de vie et celui de vos enfants."

La confiscation de la maison du couple en jeu

Quant à Cathy Münsch-Masset,qui assure n'avoir rien su des fausses factures, ni le parquet, ni la présidente du tribunal ne semblent avoir été convaincus. "Comment une femme aussi intelligente que vous peut-elle croire qu'une prime Covid, ça se verse par chèque ?, s'était étonné le procureur. Vous avez peut-être été mise devant le fait accompli mais vous n'avez pas pu ignorer."

Le parquet avait aussi réclamé la confiscation de la maison du couple dont la valeur correspond grosso modo à la totalité des sommes détournées. Il avait enfin demandé à ce que Guillaume Masset n'ait plus le droit de vote, ni le droit d'exercer dans la fonction publique pendant cinq ans. Et qu'il ait interdiction d'être à la tête d'une association ou d'une société commerciale à titre définitif.