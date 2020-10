Détournements présumés de fonds publics, le président de l'université d'Orléans échappe à la mise en examen

Les trois mises en cause dans cette nouvelle affaire qui secoue l'université d'Orléans ont été entendus mercredi 30 septembre en début de soirée par la juge d'instruction Stéphanie Donjon. A l'issue de ces auditions, la magistrate a placé Ary Bruand, le président de l'université d'Orléans, sous le statut de témoin assisté et décidé de mettre en examen Hechmi Toumi, le directeur de l'UFR Sciences, et Eric Lespessailles, le président de l'institut de prévention et de recherche sur l'ostéoporose (IPROS).

L'audition a eu lieu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à l'issue des gardes à vues des trois protagonistes par la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren. Une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, faux et usage de faux, et abus de confiance. Les trois hommes ont quitté libre le palais de justice dans la soirée.

Ary Bruand, témoin assisté

A l'issue de son audition, Ary Bruand a donc été placé sous le statut de témoin assisté par la juge d 'instruction. Au regard des éléments du dossier dont elle dispose, la magistrate considère en l'état qu'il n'y a pas suffisamment d'indices graves ou concordants pouvant faire croire à la culpabilité du président de l'université et sa mise en examen. Le statut de témoin assisté ne permet pas la mise en place d'un contrôle judiciaire assorti par exemple d'une interdiction de gérer.

Dans un mail interne adressé, ce jeudi 1er octobre, aux personnels de l'Etablissement universitaire, dans lequel il informe de son placement comme témoin assisté, Ary Bruand affirme son "plein investissement" quant à la gouvernance de l'université. Reste que, juridiquement, le parquet a la possibilité de faire appel de la décision de la juge d'instruction.

Mise en examen, Hechmi Toumi démissionne

Directeur de l'UFR Sciences et Techniques sur le campus orléanais, Hechmi Toumi a lui été mis en examen par la juge d'instruction pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux, abus de confiance. Il est soupçonné d'avoir fait entretenir sa voiture personnelle aux frais de l'université et d'avoir perçu des primes indues pour un montant de plus de 150.000 euros.

Hechmi Toumi a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer. Dans un communiqué, adressé lui aussi aux personnels de l'Université, Hechmi Toumi indique qu_"il démissionne"de ses fonctions de directeur de l'UFR afin précise-t-il de "préparer ma défense"_. La troisième personne mêlée à cette affaire, Eric Lespessailles, le président de l'institut de prévention et de recherche sur l'ostéoporose, a lui aussi été mis en examen pour abus de confiance.

Rappelons qu'à ce stade de la procédure, les trois mises en cause sont présumés innocents. Rappelons aussi que mardi 6 octobre prochain, des élections doivent se tenir à l'université d'Orléans : la question du maintien ou non de ce scrutin est posé et devrait être au cœur d'une réunion du conseil d'administration de l'université ce vendredi matin.