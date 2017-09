Dettes de jeu, Pierre-Marie Geronimi condamné à deux ans de prison avec sursis et 30.000€ d’amende

Pierre-Marie Geronimi a été condamné, mardi 12 septembre, par le tribunal correctionnel de Bastia, à deux ans de prison avec sursis, 30.000€ d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise.

Les ennuis judiciaires de Pierre Marie Geronimi se poursuivent. Une semaine après son passage devant le tribunal de commerce de Bastia et la liquidation de la société gérante du Sporting Club de Bastia, société qu'il présidait, c'est le tribunal correctionnel qui l'attendait, mardi 12 septembre, pour rendre son jugement dans une affaire d'ordre privé, celle des paris PMU que ce dernier avait engagé mais avec de l'argent de sa société de location de voitures.

Le jugement rendu est pour ainsi conforme aux réquisitions du procureur de la République de Bastia d'alors. Nicolas Bessonne était resté sourd au mea culpa, à la barre, de Pierre Marie Geronimi. Ce dernier avait reconnu son addiction aux jeux et sa perte de tout raisonnement : « j'étais en folie », avait-il indiqué lors de l’audience. Une folie rejetée par Nicolas Bessonne, et non retenue finalement par le tribunal correctionnel. Pierre Marie Geronimi a donc été condamné à deux ans de prison avec sursis, 30.000 € d'amende, et à une interdiction définitive de gérer une entreprise. A cela s'ajoute un remboursement de 225.000 € de dommage à la société Dulac, société qu'il gérait et où il avait pris l'argent pour payer ses paris. Lors du procès de Juin dernier, l'accusation avait annoncé une somme détournée des comptes de cette société de l'ordre de 550.000 €, entre 2010 et 2014.

Pierre-Marie Geronimi et son avocat se réservaient le droit de faire appel de ce jugement.

Dans ce même dossier, Charles Filippi, le gérant du bar PMU "Café Riche" où Pierre Marie Geronimi avait l'habitude de jouer, a été condamné à un an de prison avec sursis, 20.000 € d'amende et une interdiction de gérer pendant 5 ans. Il était poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Il avait accepté douze chèques de la société de Pierre-Marie Geronimi, ce qui est illicite.