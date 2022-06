Deuil et colère du maire d'Arles après la mort de Marwane 15 ans

Dimanche, vers 22 heures, quartier de Griffeuille, à Arles, des bandes rivales auraient réglé leurs comptes à coups de kalachnikov. A priori une bande de Marseille en concurrence avec celle de Arles. Une balle tue un jeune arlésien de 15 ans, inconnu des services de police. Très ému sur France Bleu Provence, le maire Patrick de Carolis rend hommage à Marwane : "On est endeuillés... Marwane, ce gamin de 15 ans qui passait par là, un enfant formidable, un lycéen qui rêvait d'être avocat. J'ai rencontré sa famille pendant une heure et j'ai décrété trois jours de deuil municipal". Tous les drapeaux seront en berne dans la cité.

Patrick de Carolis sur France Bleu Provence Copier

La colère des habitants et des élus

L'élu évoque le traumatisme des habitants du quartier, leur douleur, et aussi la colère. "On est en colère. Cela fait des mois qu'on alerte sur la montée de la violence, pas seulement dans ce quartier. Le dimanche, on a voté pour les législatives, une bande a fait irruption, tirant partout, on a retrouvé une cinquantaine de douilles. Pas de blessés, heureusement, mais c'est complètement fou !" Huit jours avant le drame, des hommes cagoulés avaient débarqué dans le même quartier en tirant des coups de feu. La préfecture de police assure dans un communiqué qu'elle avait "intensifié la sécurisation du quartier".

Une mission de guerre contre la drogue

Patrick de Carolis ne souhaite pas polémiquer sur les moyens engagés et les forces de police mais il avoue avoir fait part de sa colère auprès de la préfecture de police de Marseille, et auprès du ministère de l'intérieur. "Ce n'est pas notre mission, à nous les élus. C'est à l'État de mener la guerre contre la drogue." Une mission de guerre ? "Oui, cette violence était réservée à des quartiers de grandes villes. Elle est désormais partout. Elle est chez nous, dans des villes moyennes. Et c'est ce qui est désolant".

La préfecture de police de Marseille assure qu'une compagnie de CRS a été envoyée dans le quartier ce lundi soir. Ces renforts de police resteront jusqu'à nouvel ordre.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Marseille.

Une cellule d'écoute des habitants est mise en place par la Ville dans les locaux municipaux de l'école Jules Vallès.