Deusty, 21 ans, a sauvé la vie d’une petite fille

Âgé de 21 ans, Deusty a sauvé la vie d'une fillette d'1 an et demi en juin dernier à Plédéliac dans les Côtes d'Armor. Ce samedi, il reçoit la médaille de sa commune.

Ce jour-là Deusty regarde une série dans sa chambre à l'étage quand il entend sa mère, assistante maternelle, hurler son prénom. "Je suis descendu et j’ai vu ma mère avec la petite dans les bras en train de s’agiter dans tous les sens". La petite, c'est Inna, 1 an et demi. Elle a mis dans sa bouche un petit jouet en bois et il s'est coincé.

La pièce en bois qui était coincée dans la bouche de la petite Inna © Radio France - Johan Moison

La petite devenait bleue, elle ne bougeait plus

Inna s'étouffe. Deusty appelle les secours. "Ma mère a réussi à retirer la pièce (écoutez son témoignage plus bas). La petite devenait bleue, elle ne bougeait plus". Deusty lâche le téléphone et commence à pratiquer les gestes des premiers secours qu’il a appris lors d’un stage. "Je n’étais pas sûr de moi mais il fallait faire quelque chose" .

J'ai fait un massage cardiaque et elle a commencé à reprendre son souffle

"Je me suis dit que les secours allaient arriver trop tard. J’ai mis sa tête en arrière, j’ai fait un massage cardiaque et elle a commencé à reprendre son souffle". Le papa d'un autre enfant puis les pompiers et le SAMU arrivent mais Inna est sauvé grâce au massage de Deusty. Aujourd'hui, Inna va très bien. "On se voit tous les jours, on s’est beaucoup rapproché", précise Deusty son sauveur.

Ecoutez Deusty qui se souviendra longtemps des hurlements de sa maman Partager le son sur : Copier

La mère de Deusty, Patricia Nourry a bien cru qu'elle allait devoir annoncer la mort de la petite Inna à ses parents.