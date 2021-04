Deux Périgourdins condamnés pour une série de cambriolages entre la Dordogne et la Charente-Maritime

Deux Périgourdins étaient jugés ce vendredi 2 avril pour plus d'une dizaine de cambriolages et tentatives de cambriolages commis entre la Dordogne et la Charente-Maritime. Les deux prévenus ont été condamnés, mais relaxés pour une partie des faits.

Les faits se sont déroulés entre mai 2020 et le mois de janvier dernier. Une douzaine de personnes âgées vivant entre la Dordogne et la Charente-Maritime ont subi des cambriolages ou tentatives de cambriolages. L'enquête attribue tous ces délits à un homme et son ancienne compagne. Les avocats de la défense mettront en avant le manque de preuves. Leurs clients seront relaxés pour près de la moitié des faits qui leur sont reprochés.

Des victimes isolées

Pour tous les faits, le profil des victimes est le même, des personnes âgées et isolées. Plusieurs d'entre elles se font surprendre à la mi-journée alors qu'elles font une sieste, d'autres sont occupées et se sont retrouvées nez-à-nez avec un inconnu dans leurs propriétés. Le principal suspect est soupçonné d'avoir volé des cartes bleus, des cartes d'identité et différents objets de plus de 10 000 euros de valeur répartis sur les 12 cambriolages ou tentatives pour lesquels il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Son ancienne compagne est, elle, accusée de complicité pour la quasi-totalité des faits. La majorité des victimes qui sont venues demander réparation affirment avoir aperçu une voiture qui attendait devant le portail de leurs habitations au moment des faits. À plusieurs reprises, c'est la voiture de la prévenue qui est formellement identifiées par sa plaque d'immatriculation. Pour d'autres, seule la couleur de la voiture correspond vaguement aux caractéristiques de cette dernière.

"Un cas d'école" pour un avocat de la défense

Pour un autre cambriolage, c'est la femme de 28 ans qui est soupçonnée d'être la principale protagoniste alors que son compagnon de l'époque se trouve dans la voiture et l'alerte à coups de klaxon lorsque le vol risque d'échouer. À la barre, la victime explique que la personne à qui elle a fait face lors de ce cambriolage dans lequel elle a perdu 4000 euros de bijoux pourrait être la femme qui comparaissait libre, sans toutefois pouvoir l'affirmer. C'est d'ailleurs sur ces aspects que la défense appuiera également. Sabine Julien, l'avocate du prévenu prendra à plusieurs reprises la parole pour insister sur le fait que son client n'est pas formellement reconnu par plusieurs victimes parmi plusieurs visages présentés. L'avocat de la prévenue, Maître Reda Hammouche voit ce procès comme "un cas d'école" en rappelant lors de sa plaidoirie que le doute doit bénéficier au prévenu "on apprend ça en première année de Droit".

Lors des tentatives de cambriolages, le prévenu est souvent confronté directement aux personnes chez qui il se trouve, parfois pris la main dans le sac, mais réfute toujours qu'il s'agissait de cambriolages. Une fois, il s'introduit dans une maison pour acheter une perruche à sa fille. Une autre fois, c'est pour se procurer du foin ou encore chercher des zones où ramasser des châtaignes. Le principal prévenu nie tout en bloc, à l'exception de deux vols, ceux de deux bouteilles de champagne et une cagette de bocaux.

Le prévenu est relaxé pour sept des 13 cambriolages pour lesquels il était jugé, mais condamné à un an de prison dont six avec sursis probatoire de deux ans pour six d'entre eux pour lesquels il est reconnu coupable. Son ex-compagne est quant à elle condamnée à six mois de prison avec sursis, elle aussi relaxée pour la moitié des faits.