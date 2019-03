Deux à cinq ans de prison ferme pour une expédition punitive sur fond de trafic de drogue en Indre-et-Loire.

Ils avaient passé à tabac un homme qu'ils soupçonnaient, à tort, d'avoir volé de la drogue et de l'argent liquide à l'un d'entre eux : trois hommes et une femme ont été condamnés à des peines de deux à cinq ans de prison ferme, lundi 18 octobre, à Tours.

Indre-et-Loire, France

Trois hommes et une femme ont été condamnés lundi 18 octobre à des peines de 2 à 5 ans de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Tours les a jugés coupables d'avoir participé à l'enlèvement et au passage à tabac d'un homme de 27 ans, fin décembre 2018, à Noyant-de-Touraine. Des faits très graves, sur fond de trafic de drogue.

Dans le box des accusés, il y a Christopher, Willy, Morgan et Charlotte. Christopher, 32 ans, est le dealer des trois autres, qui sont un peu plus jeunes. Le 18 décembre dernier, chez lui, il s'est fait voler de la drogue et de l'argent liquide. Très vite, il est convaincu qu'un toxicomane tout juste relâché de prison, Maxime, est un des voleurs (ce qui s'avérera faux). Il en parle à Willy, Morgan et Charlotte. Quatre jours plus tard, le 22 décembre, vers 23h, Charlotte conduit les deux hommes chez Maxime, à Noyant-de-Touraine.

La victime est laissée pour morte dans un champ, avec plusieurs fractures

Willy et Morgan sont armés et drogués. Ils réveillent Maxime, l'emmène pieds nus, dans leur véhicule. Mis à genou dans un champ voisin, la victime est tabassée à coup de pied de biche sur la nuque, les côtes et les jambes. Laissé pour mort, Maxime rampera jusqu'à une route pour trouver de l'aide, en pleine nuit. Il s'en sortira avec 45 jours d'incapacité totale de travail.

Cinq ans de prison ferme pour le dealer et son homme de main le plus violent

Pour le procureur, Christopher était bien le chef de l'opération puisque les trois autres étaient dépendants de lui, financièrement, et pour se fournir de la drogue. Le dealer et l'homme de main le plus violent écopent de 5 ans de prison chacun. L'autre agresseur, qui reconnait sa responsabilité, prend trois ans. Enfin, la jeune femme qui donné l'adresse de la victime est condamnée à deux ans, dont un avec sursis.