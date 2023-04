Deux à trois tonnes de câbles téléphoniques dérobés : six départements touchés dont la Haute-Vienne

64.000 euros. Voilà le préjudice causé par un homme de 40 ans, responsable du vol de 2 à 3 tonnes de câbles téléphoniques en cuivre dans six départements, dont la Haute-Vienne depuis plusieurs mois. L'individu a été interpellé par la brigade de recherches de la gendarmerie de Limoges le 20 mars dernier, après une longue enquête. Dix faits ont été recensés dans le département, trois à Chateauponsac, deux à Saint-Pardoux-le-lac et un à Jouac.

Des câbles arrachés avec une voiture la nuit

D'importants moyens ont donc été mis en place pendant plusieurs mois pour retrouver l'auteur des faits. Après recoupage des informations, les gendarmes ont compris la manière dont il agissait : L'homme opérait de nuit sur des petites routes de campagne, sur des poteaux, en bois car plus fragiles. Les câbles ont ensuite été traînés sur 200 à 400 mètres à chaque vol, grâce à son véhicule.

Bien connu des services de police

Multirécidiviste, il avait déjà été arrêté il y a un an et demi pour des faits similaires, dans d'autres régions. Il a été placé en détention provisoire et sera jugé le 17 mai prochain.