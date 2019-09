Deux accidents cardiaques mortels dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Deux hommes âgés de 77 et 73 ans sont décédés ce lundi dans le département des Alpes-Maritimes victimes de crises cardiaques. Le premier à Mandelieu a succombé à un accident cardio-respiratoire alors qu'il se baignait dans une piscine d'une résidence privée. L'homme a été retrouvé noyé et bien que les secours, pompiers et SMUR, sont arrivés très vite, la réanimation n'a pas été possible.

Autre accident, celui survenu sur une chemin de randonnée sur la commune de Rimplas. Là, c'est un homme de 73 ans qui a fait un malaise. Accompagnée par un groupe d'une vingtaine de randonneurs dont des médecins qui ont tout de suite commencé les massages cardiaques, la victime a été prise en charge par le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute-montagne, appuyé par Dragon 06, l'hélicoptère de la Sécurité Civile. La tentative de sauvetage a été effectuée dans un endroit difficilement accessible et s'est malheureusement soldée par la mort du randonneur.