Ernée, France

Le premier accident, ça s'est passé sur la route de St Denis-de-Gastines en milieu d'après-midi. Un homme de 78 ans a perdu le contrôle de sa voiture qui a fini dans un talus : 3 blessés légers, transportés à l'hôpital de Mayenne pour des examens de contrôle.

Le second, une heure plus tard, dans le centre de la petite ville. Une jeune conductrice de 25 ans a percuté du mobilier urbain. Elle a été légèrement blessée et elle aussi évacuée au CH de Mayenne.