Deux accidents de la route impliquant des jeunes dans la Manche ce samedi soir

Deux accidents de la route ont eu lieu dans la Manche ce samedi soir. Le premier s'est déroulé vers 20h30 à Saint-Quentin-sur-le-homme. Seule une voiture était impliqué avec quatre jeunes à bord selon les pompiers.

Deux d'entre eux ont été légèrement blessés et transportés au CHU d'Avranches. Le troisième est dans un état grave et a été héliporté avec l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 50, jusqu'au CHU de Caen. La quatrième personne a quitté les lieux avant l'arrivée des secours.

Un peu plus d'une heure et demi plus tard, le second accident s'est produit vers 22h au sud de Cherbourg, rue de Bel-Air. Là aussi, une seule voiture était impliquée avec trois jeunes. Deux ont été grièvement blessé, le troisième plus légèrement. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Pasteur.