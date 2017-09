Deux accidents de la route mortels ce samedi soir dans le Cher

Double drame de la route ce samedi soir dans le Cher. À Plaimpied-Givaudins vers 19h, une femme a succombé à ses blessures après un choc frontal. Puis un peu avant 1h du matin, un homme a fait une chute mortelle sur la commune de Sancoins.

À 19h15, deux voitures se sont violemment percutées sur la départementale 216, à Plaimpied-Givaudins. L'une des conductrices, une Berruyère d'une quarantaine d'années, a succombé à ses blessures en arrivant à l'hôpital de Bourges. Les circonstances de ce choc frontal ne sont pas connues.

Un peu plus tard dans la soirée, vers 1h du matin, un homme de 50 ans, originaire de l'Indre, a fait une sortie de route mortelle. Il circulait sur une petite route peu fréquentée au lieu-dit Vernes, à Sancoins quand il a perdu le contrôle. Son véhicule a fait plusieurs tonneaux. Là encore, on n'en sait pas plus sur les circonstances.

Dans les deux cas, une enquête judiciaire est ouverte.