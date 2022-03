Deux accidents de parapente quasi simultanés et à 50 mètres d'intervalle en Bigorre

L'un des parapentistes, de 34 ans, est gravement blessé et hospitalisé à Tarbes. L'autre a été transporté à l'hôpital de Lannemezan, plus légèrement touché. Les deux hommes ont chuté au-dessus du col d'Azet, côté Val Louron près de Saint-Lary, à 5 minutes et 50 mètres d'intervalle.

Deux parapentistes ont "lourdement chuté" cet après-midi au-dessus du col d'Azet, à Val Louron près de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées). Les pompiers des Hautes-Pyrénées ignorent s'il y a eu un gros coup de vent à ce moment-là, quoi qu'il en soit les deux hommes - l'un, 34 ans, gravement blessé et évacué à l'hôpital de Tarbes ; l'autre, 42 ans, plus légèrement touché et hospitalisé à Lannemezan - sont tombés à 5 minutes d'intervalle et à 50 mètres l'un de l'autre.