Les pompiers du Pas-de-Calais ont été appelés pour deux accidents de la route en moins de cinq minutes samedi 13 août, à Campagne-lès-Boulonnais et à Fruges dans le Pas-de-Calais. Deux hommes, de 31 et 41 ans sont dans un état grave.

Un motard et un conducteur de quad grièvement blessés dans le Pas-de-Calais

Des sapeurs-pompiers de Fruges, Hesdin, Desvres, Saint-Omer, Hucqueliers et de Fauquembergues sont intervenus (image d'illustration).

Il est 17h32 lorsque les pompiers reçoivent un premier appel pour un accident à Fruges, au nord d'Azincourt, dans la zone artisanale Dimerie. Un homme de 41 ans, au volant d'un quad, a percuté une voiture dans laquelle se trouvent cinq personnes qui s'en sortent indemnes. La victime est grièvement blessée et transportée au centre hospitalier du Rang du Fliers.

Un homme de 31 ans entre la vie et la mort

Quatre minutes plus, un nouvel appel est enregistré par les pompiers. A une vingtaine de kilomètres de Fruges, un autre accident a eu lieu à Campagne-lès-Boulonnais, au nord de Hucqueliers. Cette fois, un motard de 31 ans est entre la vie et la mort, transporté par hélicoptère vers le CHR de Lille. Il a percuté une voiture : à bord, un homme de 37 ans et son enfant de 7 ans ont été pris en charge en état de choc. Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour ces deux accidents.