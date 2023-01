Deux accidents de tramway à Montpellier ce samedi, pas de blessé

Il y a eu deux accidents de tramway ce samedi en début d'après-midi à Montpellier. Le premier, au niveau de l'arrêt Rondelet. Une voiture a été percutée. Il y a eu des perturbations et des retards sur les lignes 2 et 4 entre l'arrêt Beaux Arts et Jacou.

Un peu plus tard, un tramway a percuté une voiture dans le virage après l'arrêt de tramway Mondial 98. La conductrice de 29 ans est choquée mais pas blessée. Quatre personnes impliquées dans l'accident ont été examinées par les pompiers.