Deux accidents en Charente-Maritime : un mort et deux blessés dans un état critique

Charente-Maritime, France

Un accident de la route a fait un mort ce mardi soir en Charente-Maritime. L'accident a eu lieu vers 21h40 sur la route La Rochelle - Niort, la Nationale 11, au niveau de la sortie Angliers, sur la commune de Longèves. Une femme a été tuée. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule.

Autre accident grave, un peu plus tôt dans la soirée, juste après 19 heures dans le Sud du département, à Saint Dizant du Gua, près de Mirambeau. Un choc frontal entre deux voitures. Il y a 2 blessés graves. Un homme de 38 ans et une femme de 37 ans, tous les deux, ont été transportés en état d'urgence absolue par hélicoptère sur le CHU de Poitiers. Ce sont Dragon 17 et Hélismur 86 qui ont évacué les victimes. Une troisième personne, un homme de 31 ans qui conduisait un 4X4, est plus légèrement touché. Il a été évacué sur l'hôpital de Jonzac.