Deux accidents font un mort et un blessé grave sur les routes de l'Yonne

Deux graves accidents se sont produits sur les routes de l'Yonne ce dimanche. L'un d'eux a provoqué la mort d'un homme de 38 ans. Un homme de 32 ans est lui dans un état grave à l'hôpital de Sens.

Un homme de 38 ans a perdu la vie peu après midi

Un premier accident s'est produit vers 12 heures 30 ce lundi à Leugny au sud de Touycy. Un homme de 38 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre. Il est décédé de ses blessures malgré l'intervention du SMUR et des pompiers. Une enquête est par ailleurs ouvertes pour comprendre les circonstances du drame.

Un père de famille grièvement blessé

En fin d'après-midi cette fois ce sont deux voitures qui sont entrées en collision sur la route départementale 64. L'accident s'est produit vers 17 heures 30 sur l'ancienne commune de Marchais-Béton, désormais rattachée à la commune nouvelle de Charny-Orée-de-Puisaye. Dans le premier véhicule un homme de 32 ans a été grièvement blessé. Il a été transféré en urgence absolue à l'hôpital de Sens. Son fils qui l'accompagnait a été, lui, plus légèrement blessé et a été évacué à l'hôpital de Gien dans le Loiret. Dans le second véhicule , un homme de 25 ans a lui aussi été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Joigny. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.