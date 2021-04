Deux accidents mortels sur les routes du Médoc ce dimanche après-midi

Deux personnes sont décédées dans deux accidents de la route différents, ce dimanche après-midi sur les routes du Médoc. Un motard de 25 ans est mort dans une sortie de route à Lamarque, et un automobiliste d'une trentaine d'années est décédé à Vensac.

Le dimanche après-midi a été très accidentogène sur les routes du Gironde. Et le bilan a été très lourd, surtout dans le Médoc. C'est d'abord un jeune homme de 25 ans, au guidon d'une moto, qui a fait une sortie de route à Lamarque, sur la route des châteaux, vers 16h30. Les secours, avec notamment l'hélicoptère Dragon 33, ont tenté de le ranimer, mais le jeune motard a succombé à ses blessures.

Vers 18 heures ensuite, c'est un automobiliste d'une trentaine d'années qui a perdu le contrôle de sa voiture, à Vensac, près de Montalivet, sur la route de Soulac. L'homme est décédé sur le coup. Un témoin en état de choc a été pris en charge.

Par ailleurs, vers 16 heures à Morizès, près de La Réole, dans le Sud-Gironde, un accident a impliqué une voiture et trois motos sur la départementale 15. Deux motardes, deux jeunes femmes de 24 et 21 ans ont été gravement blessées. La première a été évacuée vers le CHU Pellegrin, la seconde à l'hôpital de Langon. Leurs pronostics vitaux n'étaient pas engagés dimanche soir. Le troisième motard, un homme de 27 ans a été plus légèrement blessé.