Deux accidents mortels sur les routes de Haute-Garonne, ce mercredi soir

Un cycliste et un motard sont morts à quelques heures d'intervalle, ce mercredi soir, dans des accidents de la route en Haute-Garonne.

Haute-Garonne, France

Deux graves accidents se sont produits sur les routes de Haute-Garonne, ce mercredi soir.

D'abord à Toulouse, aux abords du Stadium alors que le match TFC-Angers allait commencer. Un cycliste, âgé entre 50 et 60 ans, est percuté par une voiture sur le pont Pierre de Coubertin peu avant 19h. Il est retrouvé sous la voiture à l'arrivée des secours. En arrêt cardiorespiratoire, il est décédé sur place. La conductrice, âgée de 49 ans, est choquée et a été hospitalisée à l'hôpital Purpan.

Un peu plus tard dans la soirée, c'est à Revel, à l'est du département, que les pompiers sont intervenus. Un choc entre une moto et une camionnette avenue de Castelnaudary. Le motard est mort, les 3 passagers de la camionnette sont indemnes.