Deux accidents ont fait six blessés très graves en Gironde dans la nuit de lundi à mardi

Six personnes ont été grièvement blessées dans deux accidents en Gironde cette nuit du 27 au 28 février (Image d'illustration)

Deux accidents graves sur les routes de Gironde, ce lundi soir et tôt ce mardi matin. Vers 23h, deux voitures se sont percutées sur la départementale 18, à Saint-Mariens. L'accident a fait quatre blessés très graves. L'un d'eux, un homme de 27 ans, a été héliporté vers le CHU Pellegrin. Les autres blessés sont trois hommes dans des états très graves également âgés de 21, 23 et 28 ans, ils ont été hospitalisés au CHU Pellegrin, à hôpital Robert Boulin à Libourne et à l'hôpital de Blaye. À 4h30 ce mardi matin, un scooter a quitté la chaussée, sur la départementale D1089, à Montagne, près de Libourne. Un homme de 27 ans a dû être héliporté vers le CHU Pellegrin, à Bordeaux, dans un état très grave. La seconde victime, un homme de 23 ans, sérieusement touché, a été hospitalisé à Robert Boulin, à Libourne.