Deux accidents ont touché ce lundi les transports en commun de l'agglo

Deux accidents sont survenus ce lundi. Tous deux ont affecté des transports en commun de l'agglomération tourangelle.

Une mauvaise série ce lundi sur les transports en commun de l'agglomération tourangelle. D'abord, une collision est survenue en fin d'après-midi entre une voiture et un bus Fil Bleu à Tours Nord. Quatre passagers du bus ont été légèrement blessés suite au freinage. Ils ont été transportés dans deux hôpitaux différents.

Et puis un peu plus tard, vers 22h, une voiture et le tram sont aussi entrées en collision, à Tours Nord toujours. Le tram est aussitôt reparti mais une personne qui se trouvait dans la voiture a été légèrement blessée. Elle a été hospitalisée.