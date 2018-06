Deux accidents sur l’A47 créent un bouchon monstre et bloquent les trains entre Saint-Étienne et Lyon

Par Sandrine Morin, France Bleu Saint-Étienne Loire

De grosses difficultés pour circuler entre la Loire et le Rhône ce lundi matin. En cause un accident qui a provoqué des bouchons mais a aussi coupé la ligne TER Saint-Étienne et Lyon.