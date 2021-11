Deux adolescentes blessées dans un accident à Vézénobres, un conducteur en fuite

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus vers 1h30 dans la nuit de vendredi à samedi, pour un accident entre une voiture et un scooter, à Vézénobres, au croisement entre les routes départementales D936 et D131 près d'Alès. Deux adolescentes de 16 et 17 ans ont été éjectées du scooter. Elles sont gravement blessées aux jambes. Le conducteur de la voiture a pris la fuite, et n'a pas été retrouvé pour le moment. La gendarmerie du Gard ouvre une enquête.

Seize pompiers se sont rendus sur les lieux. Les deux adolescentes ont été évacuées par ambulance sur Montpellier et Alès.