Deux adolescentes violées dans un champ à Argelès-sur-Mer

Deux suspects ont été mis en examen et écroués à Perpignan pour viol en réunion et violences. Lundi soir, ils auraient violemment agressé deux adolescentes de 14 et 16 ans à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Les faits font froid dans le dos : lundi en fin de journée, deux adolescentes de 14 et 16 ans ont été violées et rouées de coup dans un champ à Argelès-sur-Mer.

L’une des victimes a été retrouvée par une patrouille de la police municipale, alors qu’elle marchait, hagarde, sur une petite route à l’écart des habitations. Elle avait le visage en sang.

L’adolescente a désigné un champ isolé, au bout d’une petite impasse en terre battue. La police municipale a retrouvé sur place, dans un fossé, une deuxième jeune femme, inanimée, avec de graves blessures au visage.

La deuxième victime a été retrouvée inanimée dans un fossé, au bout de ce chemin © Radio France - François DAVID

En état de choc, elles ont été conduites à l’hôpital de Perpignan. Selon nos informations, les deux victimes seraient des habitantes de la commune.

Deux suspects interpellés

Alertée, la gendarmerie a rapidement interpellé deux suspects, qui tentaient de se cacher dans le secteur. L’un est mineur. L’autre sort tout juste de prison.

À l’issue de leur garde à vue, tous deux ont été mis en examen et écroués pour viol en réunion et violences.

Le voisinage en état de choc

Les faits se sont déroulés près du rond-point Pujols, en bordure du Chemin de la Salanque, une petite route qui traverse des bois, des friches et des exploitations agricoles.

Chemin de la Salanque, à Argelés-sur-Mer © Radio France - FD

« Les piétons ne s’aventurent jamais sur cette route », explique un riverain « car il n’y a pas de trottoirs et pas d’éclairage la nuit ».

« Je recommande à mes clients de ne jamais passer par là, mais plutôt par des routes plus sécurisés et plus fréquentées », confirme Christopher, le gérant d’un hôtel à 100 mètres du lieu des faits. Il se dit « extrêmement choqué, abasourdi ».

L’enquête a été confiée à la gendarmerie d’Argelés.