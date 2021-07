Deux adolescents arrêtés à Bergerac après l'incendie de plusieurs poubelles

Une jeune fille de 15 ans et un garçon de 16 ans ont été arrêtés à Bergerac après la série d'incendies de poubelles qui se sont déroulés entre minuit et cinq heures du matin entre le lundi 19 et le mardi 20 juillet dernier. Les deux jeunes ont reconnu les faits.

La jeune fille est déjà connue de la justice pour avoir appelé les pompiers pour des fausses alertes.

Les deux adolescents sont convoqués devant des juges des enfants à la rentrée.