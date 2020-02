Deux adolescents blessés à coups de marteau lors d'une bagarre entre bandes rivales au centre-ville de Reims

Deux adolescents ont été blessés à coups de marteau ce jeudi soir en plein centre-ville de Reims. Plusieurs dizaines de jeunes se sont affrontés dans une bagarre entre bandes rivales, vers 18h30, aux abords de la place du théâtre et de la rue de Vesle.

Reims, France

Plusieurs dizaines de jeunes se sont brièvement mais violemment affrontés vers 18h30 ce jeudi soir dans le centre-ville de Reims, aux abords de la place du théâtre et de la rue de Vesle. Deux jeunes de 13 et 16 ans ont été blessés à la tête par des coups de marteaux, l'un d'eux a été transféré à l'hôpital dans un état grave, selon les informations de nos confrères de l'Union.

Une bagarre entre jeunes des quartiers Orgeval et Croix-Rouge-Wilson selon le maire de Reims. Sur sa page Facebook, Arnaud Robinet dénonce "un degré de violence intolérable qui appelle une réponse forte et immédiate de la part de l'Etat". Il demande "une réunion d'urgence avec le Préfet, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Procureur de la République". Cette réunion doit avoir lieu ce vendredi matin en sous-préfecture de Reims, "pour mettre un terme à cette situation inacceptable", écrit Arnaud Robinet.

Cité par l'Union, le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette annonce l'ouverture d'une "enquête criminelle" pour "tentative de meurtre aggravé" et "violences volontaires aggravées par trois circonstances", "la réunion", "la préméditation" et l'usage d'arme.