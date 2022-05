Deux adolescents brandissent un pistolet en direction d'une prof dans un collège de Besançon

Deux adolescents âgés de 13 ans ont brandi un pistolet et visé une enseignante dans le collège des Clairs-Soleils à Besançon ce mardi après-midi. Ces deux jeunes entrent dans l'établissement vers 16h20 et empruntent les couloirs, alors que les élèves sont en plein cours. Une prof, âgée de 29 ans, les aperçoit depuis sa salle de classe. Elle sort donc de son cours, et une fois dans le couloir, elle se fait braquer par l'un des adolescents : il pointe son pistolet vers elle.

Arrêtés rue de Vesoul

Les deux jeunes prennent ensuite la fuite. Le collège alerte les policiers, qui se mettent immédiatement à leur recherche. Les adolescents sont retrouvés à 18h dans un autre quartier, rue de Vesoul. L'un d'entre eux porte sur lui un pistolet à billes, très ressemblant avec un "vrai" pistolet. L'autre jeune a deux tournevis sur lui, ce qui oriente les enquêteurs vers une autre affaire : un vol de scooter commis le même jour aux abords du collège des Clairs-soleils.

Déjà connus des forces de l'ordre

Ces deux adolescents ont été arrêtés et placés en garde à vue. Aucun d'entre eux n'habite dans le quartier des Clairs-Soleils et ils sont déjà connus des services de police et gendarmerie. Le principal du collège et l'enseignante visé ont porté plainte au commissariat de police de Besançon, tout comme le propriétaire du scooter volé.