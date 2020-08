Deux adolescents braquent une boulangerie au Bouscat

Deux adolescents âgés de 15 et 17 ans ont braqué une boulangerie du Bouscat mardi. Ils ont menacé la commerçante, avec, chacun, un couteau, et réclamé la caisse, avant de se servir eux-mêmes estimant qu'elle n'allait pas assez vite. Avec 400 euros en poche, ils ont ensuite pris la fuite. La boulangère a donné l'alerte et les policiers, sont parvenus à les retrouver dans le quartier Ginko à Bordeaux. Les deux jeunes doivent être présentés à la justice à Bordeaux et mis en examen pour vol avec violences.