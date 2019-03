Deux adolescents cambrioleurs arrêtés après une course poursuite

Par Diane Sprimont, France Bleu Drôme Ardèche

Deux jeunes de 14 et 16 ans ont reconnu neuf cambriolages dans la Drôme, l'Ardèche et en Isère après une course poursuite avec les gendarmes à Serrières samedi 9 mars. Ils ont été remis en liberté et sont convoqués devant le juge des enfants.