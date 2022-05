Deux adolescents entre la vie et la mort après deux accidents de deux roues dans le libournais

Les deux accidents ont eu lieu ce vendredi soir sur deux routes du libournais. A Fronsac et à Mouliets et Villemartin, deux adolescents ont été grièvement blessés dans deux collisions avec leurs deux roues. Le pronostic vital est engagé pour les jeunes âgés de 14 et 17 ans.