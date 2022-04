Deux adolescents gravement blessés en scooter après avoir percuté une voiture à Lormont

Un jeune de 14 ans et un autre de 11 ans sont dans un état grave après un accident de la route à Lormont vendredi 22 avril. Les deux jeunes circulaient sur un scooter en fin d'après-midi lorsqu'ils ont percuté une voiture.

Un jeune de 14 ans pilotait un scooter avec son passager de 11 ans derrière lui, vendredi 22 avril vers 16 heures, lorsqu'ils sont entrés en collision avec une voiture, avenue Hippolyte-Gourdon, à Lormont. Les deux jeunes ont été très gravement blessés dans l'accident et hospitalisés au CHU Pellegrin. Le conducteur de la voiture n'est pas blessé mais sous le choc.

Selon Sud Ouest, aucun des deux adolescents ne portait de casque. On ne sait pas si le pilote du scooter était en possession ou non du BSR (que l'on peut obtenir à partir de 14 ans et nécessaire pour conduire un scooter).