Deux adolescents gravement blessés dans un accident à Amiens

C'est un accident de la route dramatique qui s'est produit dans le quartier Etouvie à Amiens, rue du Grand Marais, vers 3h40 du matin ce samedi. Deux adolescents âgés de 15 et 17 ans à bord d'une voiture ont percuté un lampadaire. Ils ont dû être désincarcérés du véhicule.

Le plus jeune était visiblement au volant selon les sapeurs-pompiers : son pronostic vital est engagé. Il a été transporté à l'hôpital d'Amiens par les secours, tout comme le passager, dans un état grave. On ignore pour l'heure les causes de l'accident.