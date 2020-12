Deux adolescents grièvement blessés dans une sortie de route près de Nontron

Une voiture avec cinq personnes à bord a percuté un arbre samedi soir à Javerlhac et la Chapelle Saint-Robert. Le conducteur est indemne, mais ses quatre passagers sont blessés. Une jeune fille de 17 et son frère de 12 ans sont grièvement touchés.

L'accident s'est produit peu après 22h à Javerlhac et La Chapelle Saint Robert : un automobiliste de Nontronnais de 43 ans a raté un virage serré au bas d'une descente de la Départementale-92, au lieu-dit "Les Essards". La voiture a percuté un arbre. Le chauffeur est indemne, mais sa passagère de 42 ans et ses trois enfants originaires de Dignac en Charente sont blessés. L'âiné de 22 ans et sa mère ont été hospitalisé à Périgueux pour des blessures sans gravité, mais la fille de 17 ans et son frère de 12 ans sont grièvement touchés. L'adolescente a été évacuée en ambulance et son frère de 12 ans a été héliporté vers le CHU de Limoges. Une quinzaine de pompiers périgourdins, ainsi que le SMUR de Périgueux et le SMUR d'Angoulême ont été mobilisés pour secourir les cinq personnes accidentées