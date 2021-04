Deux adolescents interpellés après un acte de malveillance mardi sur la ligne SNCF à Flers-en-Escrebieux

Deux adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été interpellés ce jeudi à Auby près de Douai dans le Nord. Ils sont soupçonnés d'avoir notamment déposé des blocs de béton et une plaque métallique mardi à Flers-en-Escrebieux sur les rails de la ligne SNCF entre Saint Quentin et Lille.

Ils sont déjà connus des services de police.

Mardi le trafic a été interrompu pendant environ une heure. Un train qui faisait le trajet entre Lille et Saint Quentin avec à son bord 135 personnes avait percuté les objets présents sur la voie. Un accident qui n'avait fait aucun blessé.