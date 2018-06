Un important dispositif a été déployé ce jeudi dans la soirée pour venir en aide à deux adolescents à la dérive au large de Jullouville, dans le sud-Manche. L'hélicoptère Dragon 50 les a ramenés sur la terre ferme, sains et saufs.

Jullouville, France

Deux adolescents isolés par la marée ont été secourus au large de Jullouville, dans le sud-Manche. Jeudi, vers 19 heures, un guide du Mont-Saint-Michel a alerté le Cross Jobourg. Il a vu les deux victimes en train de dériver le long des falaises, à bord de deux grosses bouées pneumatiques.

Échoués dans une crique

Un important dispositif a été déployé pour leur venir en aide, dont l'hélicoptère Dragon 50. Les sauveteurs en mer de Jullouville et de Saint-Jean-le-Thomas sont aussi dépêchés sur place. Finalement, les deux adolescents ont réussi à s'échouer dans une crique isolés par la marée. Ils ont été hélitreuillés par l'hélicoptère de la sécurité civile et ramenés sains et saufs sur la terre ferme à 19h30 près de Jullouville.

[isolésmarée] deux adolescents isolés par la marée dans le secteur de #Jullouville. Engagement l’🚁 de la @SecCivileFrance Dragon 50 et des vedettes de la @SNSMLesFREGATES et @SNSMJullouville les 2 adolescents récupérés sains et saufs par 🚁@SecCivileFrance@snsm@CROSS_Jobourgpic.twitter.com/NRhVSaTen7 — PREMAR Manche (@premarmanche) June 28, 2018

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord rappelle combien la mer et les marées peuvent être dangereuses. Une opération qui n'est pas sans rappeler celle de lundi dernier au large de Vauville, dans La Hague, où trois baigneurs ont été secourus par un navire de pêche alors qu'ils dérivaient - là aussi - à bord de bouées pneumatiques.