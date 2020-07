Deux adolescents meurent dans un accident de la route à Villeneuve-sur-Lot

Dans le Lot-et-Garonne, un accident mortel est survenu dans la nuit de mardi à mercredi, à Villeneuve-sur-Lot. Une voiture a fait une sortie de route et des tonneaux, deux jeunes hommes de 17 et 18 ans sont décédés et les deux autres passagers ont été blessés légèrement.