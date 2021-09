Deux adolescents présentés ce vendredi à un juge de Béthune après l’incendie de l’école de Lens

6 jeunes lensois avaient été interpellés mercredi matin, un septième ce jeudi matin, suite à l’incendie qui a ravagé le préau de l’école Jean Macé de Lens dans la nuit de lundi à mardi. Deux d’entre eux, âgés de 15 et 16 ans, seront présentés à un juge d’instruction de Béthune vendredi.

Sur les 7 jeunes Lensois interpellés après l’incendie qui a ravagé le préau de l’école Jean Macé, au cœur de la cité du 12 à Lens, deux mineurs doivent être présentés à un juge d’instruction de Béthune ce vendredi. Ils sont âgés de 15 et 16 ans. Le plus jeune a reconnu les faits durant sa garde à vue, le second nie toute implication.

Le feu s’était déclaré dans des poubelles, à l’entrée de l’établissement, aux environs de minuit lundi soir. Très rapidement, les flammes se sont propagées à l’ensemble du préau de l’école qui fait également office de gymnase. Les pompiers ont permis d’éviter la propagation de l’incendie aux classes mais mardi matin, il ne restait que des gravats à l’entrée de l’établissement scolaire.

Des jeunes repérés pendant l'intervention des secours

La thèse d’une origine criminelle s’est aussitôt imposée aux enquêteurs et le parquet de Béthune a immédiatement ouvert une enquête pour "incendie volontaire". Dès mercredi matin, 6 jeunes âgés de 14 à 22 ans et habitant tous la cité ont été interpellés à leurs domiciles, ils avaient été repérés pendant l’intervention des secours, un septième adolescent les rejoignait en garde à vue ce jeudi matin.

Deux seront finalement présentés à un juge d’instruction de Béthune ce vendredi. Les parents d’élèves ont par ailleurs prévu de se rassembler devant les grilles pour réclamer davantage de sécurité aux abords de l’école.