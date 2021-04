Deux adolescents renvoyés devant le tribunal de Montargis pour extorsion aggravée

Deux adolescents seront jugés mercredi 28 avril au tribunal de Montargis pour extorsion aggravée et complicité d'extorsion aggravée. Sur fond de violences et humiliations, ils sont soupçonnés d'avoir contraint deux autres adolescents à se faire remettre une moto et de l'argent.

Deux garçons âgés de 19 et presque 20 ans ont été interpellés samedi 23 avril à Villemandeur par la police de Montargis. Déférés durant le week-end devant le parquet, ils ont été placés en détention provisoire avant d'être jugés ce mercredi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Montargis. Ils sont poursuivis pour extorsion aggravée et complicité d'extorsion aggravée. Sur fond de violences et acte d'humiliation, ils ont contraint deux autres adolescents à se faire remettre une moto et de l'argent.

Violences et acte d'humiliation filmés

Les faits se sont déroulés dans un appartement de Villemandeur. Le locataire, un jeune de 23 ans, organise une fête à laquelle participent plusieurs invités. Vers 5h30 du matin, un des convives, un adolescent de 19 ans s'en prend à lui sur fond de règlement de compte. Il lui reproche de l'avoir dénoncé dans une affaire de vols de motos début avril à Château-Renard. "T'es qu'une balance" lui lance-t-il avant de lui asséner des gifles, des coups de poings et un coup de pied dans la tête. Il s'en prend également à un autre invité, âgé de 19 ans, avant de saccager entièrement l'appartement. Il force ensuite la principale victime à lui signer un papier pour la remise de sa moto puis lui fait lécher les semelles de ses chaussures. Un complice de l'agresseur, presque âgé de 20 ans, filme pendant ce temps là toute la scène sur son smartphone.

Interpellation musclée

Les deux prévenus embarquent ensuite les deux victimes dans une voiture en ayant pris le soin de mettre la moto dans le coffre. Le véhicule est conduit par le principal accusé, alcoolisé et sans permis. Menaces, violences se poursuivent afin de se faire remettre également 500 euros en liquide. Le copain de la principale victime va alors indiquer le domicile de ses parents, toujours à Villemandeur, et en profiter pour alerter la police. Arrivée sur place, la police de Montargis repère le véhicule. L'interpellation est musclée. Le principal prévenu fait preuve de rébellion, d'outrages et d'insultes notamment envers deux femmes policières.

Très amochée et traumatisée, la principale victime présente une ITT de 8 jours, son camarade de 4 jours. Le principal accusé est poursuivi pour extorsion aggravée, tentative d'extorsion, outrage, rébellion, conduite en état alcoolique et défaut de permis de conduire. Son complice devra répondre de complicité d'extorsion aggravée. Ils n'ont aucun antécédent judiciaire.