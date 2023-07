Deux adolescents secourus sur un îlot de la Garonne à Carbonne, où la baignade est interdite

Les pompiers de la Haute-Garonne sont intervenus ce lundi 31 juillet 2023 à une quarantaine de kilomètres au sud de Toulouse, à Carbonne, dans le Volvestre.

Deux ados coincés sur des rochers

Deux mineurs âgés de 15 et 17 ans étaient bloqués "sur une partie rocheuse centrale de la Garonne", précisent les secours, au niveau de la rue du Pila, non loin de la piscine municipale et du stade de la ville de Carbonne. Ils avaient nagé jusqu'à l'îlot mais n'avaient plus la force de revenir, notamment au vu du courant. Des spécialistes en sauvetage aquatique se sont déployés pour les secourir, vers 17h30. Ils ont pu les aider et les mettre en lieu sûr. Les adolescents n'ont pas été hospitalisés et sont en bonne santé. Les pompiers de Carbonne, Rieux-Volvestre, Massat, Toulouse, Ramonville et Colomiers ont notamment été mobilisés.

Le maire de Carbonne, Denis Turrel, confirme à France Bleu Occitanie que la baignade est interdite à cet endroit. Pour autant, certains Carbonnais, essentiellement des jeunes, s'y baignent, nous expliquent des riverains ; "l'eau semble calme mais nous avons un barrage en amont, avec des lâchers d'eau qui peuvent être dangereux", prévient Denis Turrel.

En 2021, un jeune homme de 17 ans s'était noyé dans la Garonne en aidant sa petite cousine, au Fauga, sur la plage de l'Aouach, très fréquentée mais où la baignade est aussi interdite.