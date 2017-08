Deux adolescents sèment la pagaille dans les rues d'Epinal

Deux mineurs de 14 et 16 ans ont été interpellés ce mardi 15 août après une course-poursuite avec la police dans les rues de la capitale vosgienne.

Ils finiront leurs vacances sous contrôle judiciaire. Deux garçons de 14 et 16 ans ont été arrêtés vers 2 heures du matin ce mardi 15 août à Épinal. Le plus jeune se trouvait au volant d'une voiture achetée quelques heures plus tôt sur un célèbre site internet de vente entre particuliers. Les deux copains venaient de s'offrir une Peugeot 106 vendue 100 euros, pour pièces, par un vendeur peu soucieux de l'âge de ses acheteurs.

Course-poursuite

Lancé à 80 kilomètres heure dans les rues du centre-ville, le véhicule a rapidement attiré l'attention des forces de l'ordre. Trois barrages ont été déployés pour tenter de le stopper. Les adolescents les ont esquivé tour à tour, manquant même renverser un policier. Ils ont finalement été interpellés au bout d'une heure de poursuite et placés en garde à vue.

Tous deux étaient déjà connus des services de police. Ils seront jugés dans quelques mois pour refus d’obtempérer aggravé avec mise en danger des fonctionnaires de police. En attendant, les adolescents ont été placés sous contrôle judiciaire. Le plus jeune sera admis dans un centre éducatif fermé. Son comparse restera chez ses parents avant sa rentrée en internat d'ici quelques jours. Tous deux ont interdiction d'entrer en contact.