Deux adolescents tabassés pour avoir sonné chez un voisin à Amiens

Deux garçons de 12 et 14 ans ont été tabassés quartier de la Vallée des Vignes à Amiens après une "mauvaise blague". Les deux jeunes adolescents jouaient à sonner chez les voisins du lotissement avant de se cacher pour observer les réactions.

Il est aux alentours de 20h ce vendredi 17 février quand Paul, 12 ans, et Jérémie, 14 ans, raccompagnent un ami à l'arrêt de bus près de chez eux, quartier de la Vallée des Vignes à Amiens. En passant rue de Pologne, ils décident de jouer au "jeu de la sonnette" : sonner au hasard chez les gens, puis se cacher pour observer les réactions. Sauf que ce soir là, ça n'a pas plu à l'un des riverains.

Paul se souvient de ce soir là. Après avoir sonné, il se cache derrière une voiture avec Jérémie, et "au bout de trente secondes, un monsieur sort et commence à nous frapper. Il me met un coup de poing à l’œil, il attrape Jérémie au col et le jette par terre avant de me jeter par dessus. Je me relève et il me donne un coup de poing au menton". Au bout d'un moment l'enfant parvient à s'extraire de la bagarre et s'enfuit pour prévenir la mère de son copain encore entre les mains du voisin.

Les blessures encore visibles une semaine après les faits

"J'ai eu peur" reconnaît Paul, le visage encore marqué par les coups une semaine après les faits. Les médecins ont prescrit 10 jours de soin puis 10 jours d'interdiction de faire du sport. Les mères des deux garçons aussi ont eu peur ce soir-là. Prévenue par Paul, Céline est partie de chez elle en courant pour aller porter secours à son fils. "Je l'ai aperçu heureusement debout et vivant, parce que bien sûr j'ai eu peur de ce qui avait pu lui arriver" témoigne la mère de Jérémie.

"J'ai eu peur" - Paul, 12 ans

Elle a ramené les enfants chez elle pour s'occuper d'eux et appeler l'autre mère afin de la prévenir. "Les enfants pleuraient, ils avaient reçu des coups de poing au visage, dans le ventre, des coups de pied dans le dos, ça n'était pas une simple gifle". En rentrant, la mère de Paul, Valérie aperçoit deux voitures de police dans la rue de Pologne et se demande si cela a un lien avec ce qui est arrivé aux enfants. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra qu'effectivement, il y a un lien.

250 euros d'amende

Le voisin en question sera placé en garde à vue, avant d'en sortir en faisant l'objet d'une composition pénale : un rappel à la loi et une amende de 250 euros. Une sanction que ne comprend pas Valérie. "Je n'encaisse pas, explique-t-elle, cela incite tout parent à aller régler ses comptes personnellement, à aller sonner chez ce monsieur pour voir comment il va nous accueillir. Ferait-il la même chose avec moi qu'avec mon fils si je lui disait que je pouvais lui casser la figure pour 125 euros ?"

"Qui sont les enfants, qui sont les adultes dans cette histoire ?" - Céline, la mère de Jérémie

Céline non plus ne comprend pas. "Cela témoigne d'une gravité de la situation, de la société et de son état, des responsabilités de chacun. Cela interpelle. Qui sont les enfants, qui sont les adultes dans cette histoire ? Est-ce aux enfants de grandir plus vite et de prendre les responsabilités des adultes ou aux adultes d'assumer leurs responsabilités ?" s'interroge la mère de Jérémie. "Je suis indignée, en tant que maman qu'un tel événement ait pu se passer à deux pas de chez moi, dans un lotissement où je me suis installée pour trouver de la sécurité pour mes enfants".

L'indignation et l'incompréhension

Une indignation partagée par l'autre maman, Valérie. D'autant plus qu'elle n'a reçu aucune excuse. "J'aurais simplement voulu un petit mot dans nos boîtes aux lettres" dit-elle. Un mot pour demander aux mamans de les rencontrer afin de leur expliquer ce qui est arrivé, et pour proposer également de rencontrer les enfants afin de demander pardon. "Mais rien" regrette Valérie. "On n'est pas procédurières, poursuit la mère, on ne veut pas qu'il perde son emploi ou qu'il aille en prison, mais on a simplement l'impression qu'il manque quelque chose. Je n'ai pas peur de ce monsieur, je n'ai pas peur pour mon fils puisqu'il ne va pas recommencer, mais je trouve injuste qu'on en reste là".

"On ne veut pas qu'il perde son emploi ou qu'il aille en prison, on a simplement l'impression qu'il manque quelque chose", Valérie, la mère de Paul

Mais Céline veut tirer des leçons de cette affaire. "On peut simplement se mettre à la place des garçons pour ressentir ce qu'ils ont pu ressentir pendant ces longues minutes. C'est clairement un traumatisme physique, mais aussi psychologique que je sens encore aujourd'hui parce que mon enfant fait des cauchemars, a du mal à s'endormir et me demande à longueur de journée si c'était si grave de sonner chez un voisin. Prenons nos responsabilités d'adultes, mettons de la bienveillance dans notre environnement, protégeons nos enfants et témoignons de ce qui est intolérable et ne doit plus se produire".