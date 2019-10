Deux adolescents sont entendus depuis ce jeudi matin par la police pour avoir caillassé un bus mercredi 16 octobre sur la ligne C4 de Citéa à Bourg-lès-Valence (Drôme). C'est à cause de l'augmentation de ce type d'incivilités que les chauffeurs envisagent de se mettre en grève le 4 novembre.

Deux ados de 12 et 13 ans soupçonnés d'un caillassage de bus à Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence, France

L'un est en garde à vue car il a 13 ans révolus. L'autre est en retenue judiciaire car il n'a que 12 ans. Ces deux mineurs vivant à Bourg-lès-Valence (Drôme) sont soupçonnés d'être les auteurs d'au moins un caillassage de bus, mercredi dernier, le 16 octobre, sur la ligne C4 de Citéa. Ces deux collégiens sont mis en cause par des témoins de la scène. Ils sont déjà connus pour des affaires de violences scolaires.

Des arrêts de bus ne sont plus desservis le soir

Caillassage mais aussi injures, crachats, bagarres dans les bus, ces incidents sont en recrudescence sur Bourg-lès-Valence et aussi dans le quartier Fontbarlettes à Valence au point que la CFDT a déposé un préavis de grève des chauffeurs Citéa pour le lundi 4 novembre, au retour des vacances de la Toussaint. Les conducteurs ont déjà obtenu que certaines lignes soient déviées après 18h30 et un numéro de téléphone spécifique pour joindre plus rapidement la police. Mais ils veulent que le grand public mesure à quel point ces incivilités sont insupportables pour les chauffeurs de bus.