Deux ados de 14 et 15 ans arrêtés pour s'en être pris à des cyclistes au sud de Nantes

Deux adolescents ont été arrêtés pour des vols à l'arrachée à Basse-Goulaine, Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire. Parmi leurs victimes, deux cyclistes, dont une sérieusement blessée.

Rezé, France

Deux adolescents de 14 et 15 ans ont été arrêtés après trois vols à l'arrachée à Basse-Goulaine, Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire ce lundi. Ils s'en sont notamment pris à deux femmes à vélo. L'une d'elles a été sérieusement blessée après avoir chuté.

La cycliste, traînée sur plusieurs mètres, ne lâche pas son sac

La première tentative de vol a lieu à Rezé, près de la zone commerciale de l'Océane, en tout début d'après-midi. Les deux ados, qui sont à scooter, tentent de voler le sac à main d'une jeune femme qui roule à vélo. Elle résiste. Ils la traînent sur plusieurs mètres, mais elle arrive à ne pas lâcher son sac.

La deuxième victime est un retraité de 73 ans, à Basse-Goulaine. Il revient de faire ses courses au supermarché quand, lui aussi, est visé par deux hommes sur un scooter rouge, comme la jeune femme de Rezé.

En lui arrachant son sac, ils la font chuter lourdement

Nouveau vol à Saint-Sébastien-sur-Loire un peu plus tard. Là, la victime est une femme de 42 ans, à vélo et de retour des courses, elle aussi. Encore une fois, deux hommes sur un scooter rouge arrivent et, en lui arrachant son sac, ils la font tomber, lourdement. Elle est sérieusement blessée au poignet, elle a même du être opérée ce mardi.

Arrêtés à Rezé

Les policiers partent à la recherche des voleurs. Ils les repèrent en face d'un camp de gens du voyage, à Rezé. Quand ils les voient, les deux ados lâchent le scooter, ils traversent le camp en direction d'un petit bois. D'autres policiers les attendent à ce niveau-là. Ils retrouvent le portable d'une des victimes. Les deux jeunes de 14 et 15 ans sont arrêtés.