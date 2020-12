Deux adolescents dijonnais attiraient des hommes pour les détrousser

Deux jeunes dijonnais de 14 ans vont devoir s'expliquer devant la justice. Ils ont été interpellés par la police de Dijon après avoir tendu un guet-apens à un homme de 60 ans au lac Kir. La victime a été blessé et n'est peut-être pas la seule.

Ils se faisaient passer pour des adultes et proposaient des rendez-vous coquins sur des sites de rencontre pour ensuite détrousser leurs victimes. Deux jeunes dijonnais de 14 ans vont devoir s'expliquer devant la justice après avoir été interpellés par la police de Dijon.

La police soupçonne les deux ados d'avoir fait plusieurs victimes

Ils ont été arrêté après avoir tendu un guet-apens à un homme de 60 ans au lac Kir. Une fois sur place, ils l'ont menacé avec un couteau et frappé pour le détrousser. L'homme s'en tire avec dix jours d'arrêt de travail. Les jeunes gens reconnaissent le guet apens mais pas les coups. Les policiers de Dijon font le lien avec une autre agression : un jeune homme de 24 ans attiré dans une cave pour un rendez vous amoureux, et qui a été lui aussi menacé et détroussé. La police met en garde sur les promesses de rencontres sexuelles immédiates, qui peuvent cacher des pièges.