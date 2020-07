Deux affaires de violences conjugales en deux jours à Nîmes

Les policiers de Nîmes sont intervenus le 16 juillet dans le secteur nord Gambetta suite à un appel passé au 17 Police Secours. Une femme et sa sœur venaient de recevoir des coups au visage de la part du concubin de la première. Légèrement blessées, les deux victimes ont été conduites aux urgences par les pompiers pour des soins. L'agresseur a été interpellé et placé en garde en vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de séjourner dans le Gard et de rentrer en contact avec sa conjointe.

Un deuxième homme violent écroué le lendemain

Les policiers sont également intervenus le 17 juillet au matin pour interpeller un homme âgé de 31 ans. Alcoolisé, il s'était introduit de force et sous la menace d'un couteau chez son ex-concubine. À l'issue de sa garde à vue, il a été présenté au parquet et écroué en attente de son jugement en comparution immédiate.