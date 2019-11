INFO FRANCE BLEU - Deux agents de La Poste agressés à Besançon

Besançon, France

La scène se déroule ce jeudi matin vers 10h30 dans les locaux du bureau de poste Proudhon à Besançon, au guichet de la banque postale. Une cliente a agressé deux agents de la poste et le directeur de l'agence. Elle a également insulté la guichetière. Le bureau de poste est resté fermé environ une demie-heure, le temps que les policiers arrivent pour la maîtriser.

Une opération bancaire impossible

La cliente se serait présentée au guichet pour retirer de l'argent sur son livret A mais elle n'a qu'une photocopie de sa pièce d'identité, alors qu'il faut l'original. La cliente commence à insulter la guichetière, puis se dirige vers le bureau d'une autre employée. Elle essaye de l'étrangler, la prend à la gorge. La victime parvient à se dégager.

Ses collègues arrivent alors pour l'aider et parviennent à mettre dehors la cliente violente. Celle-ci essaie donne des coups de pied, notamment au responsable d'exploitation qui tente de s'interposer. Il l'évite et appelle la police. La cliente est placée en garde à vue. Elle ne reconnaît pas les faits et raconte avoir été bousculée. L'enquête se poursuit.

"C'est notre quotidien"

De leur côté, les agents de La Poste restent traumatisés par cette agression. Lundi dernier, deux guichetiers ont également été insultés et menacés par un client mécontent à Saône. "C'est devenu notre quotidien", témoigne une des guichetières agressées à Besançon. Elle confie avoir eu très peur pour sa collègue. "On est blasés et habitués maintenant", souffle l'un des agents, avant de se remettre au travail. La Poste a décidé de porter plainte. Une cellule de soutien aux agents a été mise en place.